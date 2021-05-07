Месси перестал доверять Бартомеу из-за трансфера Гризманна

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07 Мая 2021, 11:34,
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В Испании продолжают раскрывать детали конфликта нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с экс-президентом каталонского гранда Хосепом Бартомеу.
Catalunya Radio сообщает, что разногласия между сторонами возникли на почве слухов о переходе форварда Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико» в 2019 году. Лионель в беседе с руководителем поинтересовался о правдивости информации. Бартомеу опроверг эти сведения, но спустя несколько дней сделка была оформлена. После этого случая Месси перестал доверять руководителю.
Напомним, что Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» в октябре прошлого года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Хосеп Бартомеу
ай меци узрела конкурентку.. )))
Конечно, хотел поиметь инопланетного! Как же тут доверять, если повернуться нельзя без опаски...
Не хотел, а ОПЯТЬ хотел .