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Месси перестал доверять Бартомеу из-за трансфера Гризманна

07 Мая 2021, 11:34,

В Испании продолжают раскрывать детали конфликта нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с экс-президентом каталонского гранда Хосепом Бартомеу.

Catalunya Radio сообщает, что разногласия между сторонами возникли на почве слухов о переходе форварда Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико» в 2019 году. Лионель в беседе с руководителем поинтересовался о правдивости информации. Бартомеу опроверг эти сведения, но спустя несколько дней сделка была оформлена. После этого случая Месси перестал доверять руководителю.

Напомним, что Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» в октябре прошлого года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Хосеп Бартомеу
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Комментарии (3)
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1
ингерман
07 Мая 2021, 12:13

ай меци узрела конкурентку.. )))

2
Карыч Кар
07 Мая 2021, 12:10

Конечно, хотел поиметь инопланетного! Как же тут доверять, если повернуться нельзя без опаски...

1
Артур Измаилов
07 Мая 2021, 12:22

Не хотел, а ОПЯТЬ хотел .

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