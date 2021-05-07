«Барселона» не получала предложений по Юмтити

Руководство каталонской «Барселоны» всеми силами пытается избавиться от защитника Самуэля Юмтити. «Сине-гранатовые» предлагали французского игрока многим клубам, однако так и не получил ни одного предложения. Об этом рапортует Mundo Deportivo.

Наставник команды Рональд Куман уже дал понять, что не рассчитывает на Юмтити. На его место каталонцы пригласили Эрика Гарсию из «Манчестер Сити».

Ранее СМИ сообщали об интересе к Самуэлю со стороны «Зенита», «Ливерпуля» и «Ниццы», однако ни один из перечисленных клубов не сделал предложения «Барселоне».

Защитник перешел в каталонский гранд из «Лиона» за 25 миллионов евро. Его контракт истекает в 2023 году.