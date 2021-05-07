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Стало известно, почему Месси хотел уйти из «Барселоны»

07 Мая 2021, 10:32,

Стали известны детали конфликта между нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси и бывшим президентом клуба Хосепом Бартомеу.

Согласно данным Catalunya Radio, после прихода в команду Рональда Кумана 33-летний аргентинский форвард провел встречу со специалистом. В ходе общения Лео заявил голландцу, что планирует покинуть команду. Спустя некоторое время эта информация попала в испанские СМИ. Месси посчитал, что Бартомеу узнал о разговоре с Куманом и решил слить их беседу журналистам.

«Ты слил информацию, опять хочешь меня поиметь», - написал Месси в сообщении Бартомеу.

Через несколько дней после случившегося аргентинец подал запрос о трансфере, однако клуб не отпустил его. Контракт Лионеля с «Барсой» истекает грядущим летом.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Хосеп Бартомеу
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Комментарии (4)
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1
ингерман
07 Мая 2021, 12:11

«Ты слил информацию, опять хочешь меня поиметь»...
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ай меци взбунтовалась.. как жешь так.. старалась-старалась.. а иде ништяки всякие-разные? )))

2
Карыч Кар
07 Мая 2021, 11:24

Поиметь "инопланетянина" радужная мечта Бартомеу? О таком никто не мечтал. Ужас...

1
Артур Измаилов
07 Мая 2021, 11:43

Ну почему мечта ? Там есть ключевое слово "опять" . Значит акт состоялся давно, может и не раС!!! Вот Бартомеу видать захотелось еще , а карлуха отказала)))

1
Карыч Кар
07 Мая 2021, 12:08

Действительно! Вот оно что, Хосепыч! Хе-хе...и ведь сам признался! Ну, это в духе эвропейских ценностей!

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