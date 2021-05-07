Стало известно, почему Месси хотел уйти из «Барселоны»

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07 Мая 2021, 10:32,
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Стали известны детали конфликта между нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси и бывшим президентом клуба Хосепом Бартомеу.
Согласно данным Catalunya Radio, после прихода в команду Рональда Кумана 33-летний аргентинский форвард провел встречу со специалистом. В ходе общения Лео заявил голландцу, что планирует покинуть команду. Спустя некоторое время эта информация попала в испанские СМИ. Месси посчитал, что Бартомеу узнал о разговоре с Куманом и решил слить их беседу журналистам.
«Ты слил информацию, опять хочешь меня поиметь», - написал Месси в сообщении Бартомеу.
Через несколько дней после случившегося аргентинец подал запрос о трансфере, однако клуб не отпустил его. Контракт Лионеля с «Барсой» истекает грядущим летом.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Хосеп Бартомеу
«Ты слил информацию, опять хочешь меня поиметь»...
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ай меци взбунтовалась.. как жешь так.. старалась-старалась.. а иде ништяки всякие-разные? )))
Поиметь "инопланетянина" радужная мечта Бартомеу? О таком никто не мечтал. Ужас...
Ну почему мечта ? Там есть ключевое слово "опять" . Значит акт состоялся давно, может и не раС!!! Вот Бартомеу видать захотелось еще , а карлуха отказала)))
Действительно! Вот оно что, Хосепыч! Хе-хе...и ведь сам признался! Ну, это в духе эвропейских ценностей!