Стало известно, почему Месси хотел уйти из «Барселоны»

Стали известны детали конфликта между нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси и бывшим президентом клуба Хосепом Бартомеу.

Согласно данным Catalunya Radio, после прихода в команду Рональда Кумана 33-летний аргентинский форвард провел встречу со специалистом. В ходе общения Лео заявил голландцу, что планирует покинуть команду. Спустя некоторое время эта информация попала в испанские СМИ. Месси посчитал, что Бартомеу узнал о разговоре с Куманом и решил слить их беседу журналистам.

«Ты слил информацию, опять хочешь меня поиметь», - написал Месси в сообщении Бартомеу.

Через несколько дней после случившегося аргентинец подал запрос о трансфере, однако клуб не отпустил его. Контракт Лионеля с «Барсой» истекает грядущим летом.