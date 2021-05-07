«Атлетико» нашёл замену Саулю в «Барселоне»

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07 Мая 2021, 10:08,
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Перспективный полузащитник Рики Пуч, правами на которого владеет каталонская «Барселона», попал в сферу интересов другого испанского топ-клуба.
Как информирует Fichajes, оформить переход 21-летнего исполнителя хочет мадридский «Атлетико». Боссы «матрасников» рассматривают возможность подписания Пуча в летнее трансферное окно. Наставник команды Диего Симеоне рассматривает Рики в качестве альтернативы Саулю Ньигесу, ранее заявившему о желании сменить команду.
Пуч является воспитанником академии «сине-гранатовых». Трудовое соглашение полузащитника с каталонцами рассчитано до конца июня 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Рики Пуч