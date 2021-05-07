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«Атлетико» нашёл замену Саулю в «Барселоне»

07 Мая 2021, 10:08,

Перспективный полузащитник Рики Пуч, правами на которого владеет каталонская «Барселона», попал в сферу интересов другого испанского топ-клуба.

Как информирует Fichajes, оформить переход 21-летнего исполнителя хочет мадридский «Атлетико». Боссы «матрасников» рассматривают возможность подписания Пуча в летнее трансферное окно. Наставник команды Диего Симеоне рассматривает Рики в качестве альтернативы Саулю Ньигесу, ранее заявившему о желании сменить команду.

Пуч является воспитанником академии «сине-гранатовых». Трудовое соглашение полузащитника с каталонцами рассчитано до конца июня 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Рики Пуч
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