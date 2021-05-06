Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Куман хочет видеть Депая в «Барселоне», руководство предпочитает голландцу Агуэро

06 Мая 2021, 23:56,

«Барселона» сохраняет интерес к нападающему «Лиона» Мемфису Депаю.

Как сообщает Marca, видеть голландца в клубе хочет лично главный тренер «каталонцев» Рональд Куман. Руководство «Барселоны» не уверено, что Депай является идеальной кандидатурой и предпочитает голландцу нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Контракт 27-летнего Депая с «Лионом» истекает 30 июня 2021 года, французский клуб не может договориться с нападающим о продлении контракта.

Отметим, что свободным агентом летом станет и форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который не стал продлевать соглашение с английским клубом.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Серхио Агуэро, Рональд Куман, Мемфис Депай
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
07 Мая 2021, 00:21

Агуэр так же просидел на баночке этот сезон не мало , и если и был , то игры были не особо выразительные , но чего так Куман хочет Депая для меня тоже секрет , он не способнее того же Братвайта ...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола