Куман хочет видеть Депая в «Барселоне», руководство предпочитает голландцу Агуэро

«Барселона» сохраняет интерес к нападающему «Лиона» Мемфису Депаю.

Как сообщает Marca, видеть голландца в клубе хочет лично главный тренер «каталонцев» Рональд Куман. Руководство «Барселоны» не уверено, что Депай является идеальной кандидатурой и предпочитает голландцу нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Контракт 27-летнего Депая с «Лионом» истекает 30 июня 2021 года, французский клуб не может договориться с нападающим о продлении контракта.

Отметим, что свободным агентом летом станет и форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который не стал продлевать соглашение с английским клубом.