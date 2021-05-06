Куман хочет видеть Депая в «Барселоне», руководство предпочитает голландцу Агуэро

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06 Мая 2021, 23:56,
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«Барселона» сохраняет интерес к нападающему «Лиона» Мемфису Депаю.
Как сообщает Marca, видеть голландца в клубе хочет лично главный тренер «каталонцев» Рональд Куман. Руководство «Барселоны» не уверено, что Депай является идеальной кандидатурой и предпочитает голландцу нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
Контракт 27-летнего Депая с «Лионом» истекает 30 июня 2021 года, французский клуб не может договориться с нападающим о продлении контракта.
Отметим, что свободным агентом летом станет и форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который не стал продлевать соглашение с английским клубом.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Серхио Агуэро, Рональд Куман, Мемфис Депай
Агуэр так же просидел на баночке этот сезон не мало , и если и был , то игры были не особо выразительные , но чего так Куман хочет Депая для меня тоже секрет , он не способнее того же Братвайта ...