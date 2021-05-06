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Рамос – о вылете из Лиги чемпионов: «Сезон ещё не закончен»

06 Мая 2021, 21:28,

Капитан «Реала» Серхио Рамос высказался о вылете из Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы, но сезон ещё не закончен. История «Реала» писалась победами, но клуб всегда поднимался и после поражений. Впереди у нас Ла Лига, мы хотим выиграть её», - написал испанский защитник в «Инстаграме».

Напомним, что вчера, 5 мая, мадридский «Реал» проиграл на выезде «Челси» (0:2) и вылетел из самого престижного европейского турнира.

35-летний Рамос сыграл 21 матч за «Реал» в нынешнем сезоне, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Контракт защитника со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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