Рамос – о вылете из Лиги чемпионов: «Сезон ещё не закончен»

Капитан «Реала» Серхио Рамос высказался о вылете из Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы, но сезон ещё не закончен. История «Реала» писалась победами, но клуб всегда поднимался и после поражений. Впереди у нас Ла Лига, мы хотим выиграть её», - написал испанский защитник в «Инстаграме».

Напомним, что вчера, 5 мая, мадридский «Реал» проиграл на выезде «Челси» (0:2) и вылетел из самого престижного европейского турнира.

35-летний Рамос сыграл 21 матч за «Реал» в нынешнем сезоне, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Контракт защитника со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2021 года.