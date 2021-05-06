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​Неймар тормозит переговоры с «ПСЖ» из-за «Барселоны»

06 Мая 2021, 15:24,

Звёздный Неймар тормозит переговоры с «ПСЖ» по продлению контракта, сообщает L’Equipe. Это связано с позицией «Барселоны» - каталонцы не оставляют надежд вернуть бразильца в свои ряды. Накануне в СМИ появилась информация, что «сине-гранатовые» готовы выложить за Неймара 100 миллионов евро, несмотря на финансовые трудности.

Ранее Неймар намекал на то, что вопрос с продлением его трудового соглашения с «ПСЖ» практически решён. Впрочем, если верить слухам, мысли о возвращении на «Камп Ноу» не покидают бразильца.

Отметим, что действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до конца следующего сезона.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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1
Alex1972
06 Мая 2021, 15:57

Клоун должен оставаться в цирке...

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