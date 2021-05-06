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«ПСЖ» планирует состав с учётом трансфера Месси

06 Мая 2021, 13:54,

Боссы французского «ПСЖ» верят в то, что им удастся подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Контракт 33-летнего аргентинского форварда с каталонским клубом истекает грядущим летом.

Согласно данным Le Parisien, руководство парижского клуба планирует состав команды с учетом возможного прихода Месси. Чемпион Франции намерен сделать Лионелю выгодное предложение, от которого игрок не сможет отказаться. Ожидается, что договор будет рассчитан на два года с возможностью пролонгации.

Месси играет за «Барселону» с 2005 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 80 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Лионель Месси
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