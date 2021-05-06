«Реал» решил избавиться от Азара

Руководство мадридского «Реала» осталось недовольно поведением полузащитника Эдена Азара после ответного матча с лондонским «Челси» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов. По завершении встречи бельгиец веселился в компании игроков «пенсионеров», хотя его нынешняя команда вылетела из турнира.

Согласно данным El Chiringuito TV, «сливочные» решили расстаться с футболистом и готовы выставить его на трансфер грядущим летом.

Азар перешел в мадридский гранд из «Челси» в 2019 году. За его трансфер «Реал» выплатил 100 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2024 года.