Иньеста верит в чемпионство «Барселоны»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о шансах команды Рональда Кумана выиграть чемпионат Испании в текущем сезоне.

«Барса» способна выиграть Примеру. В данный момент все претенденты имеют равные шансы на успех. В текущем сезоне невероятная конкуренция. Лично я верю, что каталонцы выиграют все оставшиеся матчи и получат золотые медали», - цитирует Андреса газета Marca.

После 34 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, уступая идущему вторым «Реалу» по дополнительным показателям. От лидирующего «Атлетико» каталонский клуб отстает на два балла.