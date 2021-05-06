Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Иньеста верит в чемпионство «Барселоны»

06 Мая 2021, 11:56,

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о шансах команды Рональда Кумана выиграть чемпионат Испании в текущем сезоне.

«Барса» способна выиграть Примеру. В данный момент все претенденты имеют равные шансы на успех. В текущем сезоне невероятная конкуренция. Лично я верю, что каталонцы выиграют все оставшиеся матчи и получат золотые медали», - цитирует Андреса газета Marca.

После 34 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, уступая идущему вторым «Реалу» по дополнительным показателям. От лидирующего «Атлетико» каталонский клуб отстает на два балла.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Андрес Иньеста
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Комментарии (1)
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1
Карыч Кар
06 Мая 2021, 12:22

Верю, ждёт нас удача. На святое дело идём - друга из беды вызволять. Горбатый.

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