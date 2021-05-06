«Барселона» рассматривает трёх футболистов на замену Бускетсу

Боссы каталонской «Барселоны» начали подыскивать замену опорному полузащитнику Серхио Бускетсу, которому в июле исполнится 33 года.

Как информирует портал Goal, в шорт-листе «сине-гранатовых» фигурируют три футболиста. Речь идет о Мануэле Локателли («Сассуоло»), Эдуардо Камавинге («Ренн») и Микеле Мерино («Реал Сосьедад»).

Бускетс защищает цвета каталонского гранда с 2008-го года. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до конца сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник сыграл 32 матча, отдал четыре голевые передачи и получил восемь желтых карточек.