Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Барселона» рассматривает трёх футболистов на замену Бускетсу

06 Мая 2021, 09:57,

Боссы каталонской «Барселоны» начали подыскивать замену опорному полузащитнику Серхио Бускетсу, которому в июле исполнится 33 года.

Как информирует портал Goal, в шорт-листе «сине-гранатовых» фигурируют три футболиста. Речь идет о Мануэле Локателли («Сассуоло»), Эдуардо Камавинге («Ренн») и Микеле Мерино («Реал Сосьедад»).

Бускетс защищает цвета каталонского гранда с 2008-го года. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до конца сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник сыграл 32 матча, отдал четыре голевые передачи и получил восемь желтых карточек.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Серхио Бускетс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола