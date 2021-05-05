Фати предстоит повторная операция на колене

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05 Мая 2021, 09:51,
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18-летний форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати перенесет вторую операцию на травмированном колене, об этом рапортует портал Goal.
Источник сообщает, что восстановление перспективного игрока проходит не по графику, поэтому в клубе приняли решение прооперировать колено повторно. Хирургическое вмешательство пройдет на следующей неделе.
Фати находится в лазарете с ноября прошлого года. Ансу получил травму в поединке с севильским «Бетисом».
В текущем сезоне чемпионата Испании нападающий принял участие в семи поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ансу Фати
Загубил карьеру пацан жалко, теперь он будет беречь колено в следствии чего не будет так ярко выступать или станет травматичным игроком...
бедолага... хоть к следующему сезону восстановился бы.
очень дурная новость