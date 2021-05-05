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Фати предстоит повторная операция на колене

05 Мая 2021, 09:51,

18-летний форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати перенесет вторую операцию на травмированном колене, об этом рапортует портал Goal.

Источник сообщает, что восстановление перспективного игрока проходит не по графику, поэтому в клубе приняли решение прооперировать колено повторно. Хирургическое вмешательство пройдет на следующей неделе.

Фати находится в лазарете с ноября прошлого года. Ансу получил травму в поединке с севильским «Бетисом».

В текущем сезоне чемпионата Испании нападающий принял участие в семи поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ансу Фати
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
05 Мая 2021, 12:30

Загубил карьеру пацан жалко, теперь он будет беречь колено в следствии чего не будет так ярко выступать или станет травматичным игроком...

0
pol-black
05 Мая 2021, 12:14

бедолага... хоть к следующему сезону восстановился бы.

0
ARTUR
05 Мая 2021, 11:55

очень дурная новость

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