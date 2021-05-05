Фати предстоит повторная операция на колене

18-летний форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати перенесет вторую операцию на травмированном колене, об этом рапортует портал Goal.

Источник сообщает, что восстановление перспективного игрока проходит не по графику, поэтому в клубе приняли решение прооперировать колено повторно. Хирургическое вмешательство пройдет на следующей неделе.

Фати находится в лазарете с ноября прошлого года. Ансу получил травму в поединке с севильским «Бетисом».

В текущем сезоне чемпионата Испании нападающий принял участие в семи поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча.