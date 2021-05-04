Лионель Месси близок к подписанию нового контракта с «Барселоной». Об этом на своей страничке в Twitter сообщает итальянский журналист Николо Скира. Ожидается, что звёздный аргентинский форвард поставит подпись под трудовым соглашением сроком на два сезона.

Напомним, что действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона. Аргентинец ранее говорил, что решение по поводу своего будущего он примет только после завершения чемпионата.

Добавим, что «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице испанского чемпионата.