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​Месси близок к подписанию нового контракта

04 Мая 2021, 17:34,

Лионель Месси близок к подписанию нового контракта с «Барселоной». Об этом на своей страничке в Twitter сообщает итальянский журналист Николо Скира. Ожидается, что звёздный аргентинский форвард поставит подпись под трудовым соглашением сроком на два сезона.

Напомним, что действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона. Аргентинец ранее говорил, что решение по поводу своего будущего он примет только после завершения чемпионата.

Добавим, что «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице испанского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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