Фати рискует пропустить остаток сезона и не поехать на ЧЕ-2020

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати по-прежнему находится в лазарете из-за повреждения колена.

Как сообщает газета Marca, «сине-гранатовые» обеспокоены состоянием колена футболиста. Продолжительное лечение не дало видимого результата и по большей части оказалось бесполезным.

Ожидалось, что 18-летний игрок пропустит порядка четырех месяцев, но уже прошло полгода после травмы, а существенных сдвигов не наблюдается. Ожидается, что Ансу пропустит остаток сезона и не поедет на Евро-2020 в составе сборной Испании.

В текущем розыгрыше Примеры Фати провел семь матчей и забил четыре мяча.