Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Фати рискует пропустить остаток сезона и не поехать на ЧЕ-2020

04 Мая 2021, 12:18,

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати по-прежнему находится в лазарете из-за повреждения колена.

Как сообщает газета Marca, «сине-гранатовые» обеспокоены состоянием колена футболиста. Продолжительное лечение не дало видимого результата и по большей части оказалось бесполезным.

Ожидалось, что 18-летний игрок пропустит порядка четырех месяцев, но уже прошло полгода после травмы, а существенных сдвигов не наблюдается. Ожидается, что Ансу пропустит остаток сезона и не поедет на Евро-2020 в составе сборной Испании.

В текущем розыгрыше Примеры Фати провел семь матчей и забил четыре мяча.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ансу Фати
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола