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Депай подыскивает жильё в Барселоне

04 Мая 2021, 12:11,

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай близок к смене клубной прописки. 27-летний футболист может перебраться в каталонскую «Барселону», об этом рапортует издание Mundo Deportivo.

Согласно сведениям источника, форвард на прошлых выходных прилетал в Барселону для покупки жилья. «Сине-гранатовые» могут подписать Депая совершенно бесплатно, поскольку его контракт с «Лионом» истекает грядущим летом.

В составе французского коллектива Мемфис выступает с января 2017-го года. В нынешнем сезоне Лиги 1 голландец провел 35 поединков, записав на свой счет 19 забитых мячей (восемь - с пенальти) и 10 результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мемфис Депай
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