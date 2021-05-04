Депай подыскивает жильё в Барселоне

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай близок к смене клубной прописки. 27-летний футболист может перебраться в каталонскую «Барселону», об этом рапортует издание Mundo Deportivo.

Согласно сведениям источника, форвард на прошлых выходных прилетал в Барселону для покупки жилья. «Сине-гранатовые» могут подписать Депая совершенно бесплатно, поскольку его контракт с «Лионом» истекает грядущим летом.

В составе французского коллектива Мемфис выступает с января 2017-го года. В нынешнем сезоне Лиги 1 голландец провел 35 поединков, записав на свой счет 19 забитых мячей (восемь - с пенальти) и 10 результативных передач.