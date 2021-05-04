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«Реал» сделал выбор между Мбаппе и Холанном

04 Мая 2021, 11:35,

В грядущее летнее трансферное окно мадридский «Реал» планирует усилить атакующую линию, об этом информирует AS. В сфере интересов «королевского» клуба находятся два звездных форварда - Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн.

Как сообщает источник, руководство «сливочных» уже определилось, кто из этих нападающих будет приоритетным вариантом для усиления атаки. Главной целью «Реала» является Килиан Мбаппе. Холанн идет на втором месте в списке трансферных целей клуба.

Напомним, что действующее соглашение Килиана с парижанами рассчитано до лета 2022 года, а контракт Эрлинга с дортмундцами истекает в 2024 году.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн
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