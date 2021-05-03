«Атлетик» шокировал «Севилью» в концовке и выбил её из чемпионской гонки

После пяти кряду побед с минимальным перевесом «Севилья» немного неожиданно стала претендентом на золото Ла Лиги. В 34-м туре Примеры андалусийцы принимали неуступчивый «Атлетик» и не смогли продлить удачную серию результатов. Ударов по воротам гостей было предостаточно, но точность подводила фаворита, а в рамке здорово трудился вратарь басков.

В концовке же «Атлетик» вовсе вырвал победу - Иньяки Уильямс в контратаке эффектно перебросил голкипера, и защитник выносил мяч из-за ленточки. Арбитры изначально не зафиксировали взятие ворот, но вмешался ВАР.

«Севилья» в шести очках от «Атлетико» и в четырех - от «Реала» с «Барселоной».