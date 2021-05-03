«Атлетик» шокировал «Севилью» в концовке и выбил её из чемпионской гонки

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03 Мая 2021, 23:55,
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После пяти кряду побед с минимальным перевесом «Севилья» немного неожиданно стала претендентом на золото Ла Лиги. В 34-м туре Примеры андалусийцы принимали неуступчивый «Атлетик» и не смогли продлить удачную серию результатов. Ударов по воротам гостей было предостаточно, но точность подводила фаворита, а в рамке здорово трудился вратарь басков.
В концовке же «Атлетик» вовсе вырвал победу - Иньяки Уильямс в контратаке эффектно перебросил голкипера, и защитник выносил мяч из-за ленточки. Арбитры изначально не зафиксировали взятие ворот, но вмешался ВАР.
«Севилья» в шести очках от «Атлетико» и в четырех - от «Реала» с «Барселоной».
Протокол игры
|90' Уильямс Иньяки (0:1)
Буну Яссин • Навас Хесус • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос 35' 85' ( Оскар Родригес ( 85') • Акунья Маркос • Ракитич Иван 68' ( Де Йонг Люк ( 68') • Фернандо Режес • Гомес Алехандро 86' ( Торрес Оливер ( 86') • Сусо Хесус 68' ( Хордан Хоан ( 68') • Эн-Несири Юссеф 81' ( Васкес Франко ( 81') • Окампос Лукас
Запасные: Эскудеро Серхио • Гудель Неманья • Мунир Эль-Хаддади • Диас Хавьер • Рекик Карим • Видаль Алеш • Вацлик Томаш
Унай Симон • Де Маркос Оскар 69' ( Лекуе Иньиго ( 69') • Нуньес Унай • Йерай Альварес • Баленсиага Микель • Беренгер Алекс 63' ( Уильямс Нико ( 63') • Венседор Унай • Весга Микель • Морсильо Хон 63' ( Ибай Гомес ( 63') • Гарсия Рауль 15' ( Сансет Ойян ( 15') • Вильялибре Асьер 69' ( Уильямс Иньяки ( 69')
Запасные: Висенте Иньиго • Эскьета Хокин • Паредес Айтор • Лопес Унаи
03 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, Атлетик Бильбао
Баски против топов шикарны, минус Севилья. Похоже с Реалом биться не будут.