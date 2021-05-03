Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Атлетик» шокировал «Севилью» в концовке и выбил её из чемпионской гонки

03 Мая 2021, 23:55,

После пяти кряду побед с минимальным перевесом «Севилья» немного неожиданно стала претендентом на золото Ла Лиги. В 34-м туре Примеры андалусийцы принимали неуступчивый «Атлетик» и не смогли продлить удачную серию результатов. Ударов по воротам гостей было предостаточно, но точность подводила фаворита, а в рамке здорово трудился вратарь басков.

В концовке же «Атлетик» вовсе вырвал победу - Иньяки Уильямс в контратаке эффектно перебросил голкипера, и защитник выносил мяч из-за ленточки. Арбитры изначально не зафиксировали взятие ворот, но вмешался ВАР.

«Севилья» в шести очках от «Атлетико» и в четырех - от «Реала» с «Барселоной».

Протокол игры  
Севилья 0:1 Атлетик Б
    90' Уильямс Иньяки (0:1)
Буну Яссин Навас Хесус Кунде Жюль Карлос Диего Сантос   35'   85' (Оскар Родригес (   85') Акунья Маркос Ракитич Иван   68' (Де Йонг Люк (   68') Фернандо Режес Гомес Алехандро   86' (Торрес Оливер (   86') Сусо Хесус   68' (Хордан Хоан (   68') Эн-Несири Юссеф   81' (Васкес Франко (   81') Окампос Лукас
Запасные: Эскудеро Серхио Гудель Неманья Мунир Эль-Хаддади Диас Хавьер Рекик Карим Видаль Алеш Вацлик Томаш
Унай Симон Де Маркос Оскар   69' (Лекуе Иньиго (   69') Нуньес Унай Йерай Альварес Баленсиага Микель Беренгер Алекс   63' (Уильямс Нико (   63') Венседор Унай Весга Микель Морсильо Хон   63' (Ибай Гомес (   63') Гарсия Рауль   15' (Сансет Ойян (   15') Вильялибре Асьер   69' (Уильямс Иньяки (   69')
Запасные: Висенте Иньиго Эскьета Хокин Паредес Айтор Лопес Унаи
03 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Атлетик Бильбао
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Комментарии (1)
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Bartimeus
04 Мая 2021, 01:08

Баски против топов шикарны, минус Севилья. Похоже с Реалом биться не будут.

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