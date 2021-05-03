Васкес отклонил предложение «Атлетико»

Атакующий полузащитник Лукас Васкес не хочет покидать «Реал».

Как сообщает As, руководство «Атлетико» выходило на испанского футболиста, но он не стал даже вести переговоры, объяснив свою позицию любовью к «Реалу». Интерес к Васкесу проявляли сразу несколько европейских клубов, но всем им полузащитник ответил отказом. Лукас продолжает вести переговоры с мадридским «Реалом» о продлении контракта.

29-летний Васкес сыграл тридцать четыре матча за испанский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал восемь голевых передач. Контракт Лукаса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года.