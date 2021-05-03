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Васкес отклонил предложение «Атлетико»

03 Мая 2021, 22:41,

Атакующий полузащитник Лукас Васкес не хочет покидать «Реал».

Как сообщает As, руководство «Атлетико» выходило на испанского футболиста, но он не стал даже вести переговоры, объяснив свою позицию любовью к «Реалу». Интерес к Васкесу проявляли сразу несколько европейских клубов, но всем им полузащитник ответил отказом. Лукас продолжает вести переговоры с мадридским «Реалом» о продлении контракта.

29-летний Васкес сыграл тридцать четыре матча за испанский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал восемь голевых передач. Контракт Лукаса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Лукас Васкес
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