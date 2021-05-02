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​Хименес получил повреждение, через семь дней у «Атлетико» битва с «Барселоной»

02 Мая 2021, 00:28,

В субботу вечером «Атлетико» минимально обыграл на выезде «Эльче» и сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании за четыре тура до финиша сезона. В концовке игры рулевой «матрасников» Диего Симеоне заменил Хосе Хименеса. Как сообщает Mundo Deportivo, защитник мадридской команды получил мышечное повреждение.

В следующую субботу «Атлетико» предстоит ключевая битва против «Барселоны». Команды сразятся на стадионе «Камп Ноу».

Хосе Хименес в этом сезоне провёл за «Атлетико» двадцать пять матчей. В них уругвайский защитник отметился одним забитым голом.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Атлетико Мадрид, Хосе Хименес
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