​Хименес получил повреждение, через семь дней у «Атлетико» битва с «Барселоной»

В субботу вечером «Атлетико» минимально обыграл на выезде «Эльче» и сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании за четыре тура до финиша сезона. В концовке игры рулевой «матрасников» Диего Симеоне заменил Хосе Хименеса. Как сообщает Mundo Deportivo, защитник мадридской команды получил мышечное повреждение.

В следующую субботу «Атлетико» предстоит ключевая битва против «Барселоны». Команды сразятся на стадионе «Камп Ноу».

Хосе Хименес в этом сезоне провёл за «Атлетико» двадцать пять матчей. В них уругвайский защитник отметился одним забитым голом.