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Месси поддержал борьбу с оскорблениями в соцсетях

01 Мая 2021, 16:32,

Форвард сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси высказался об оскорблениях и дискриминации в социальных сетях.

«Мы часто сталкиваемся с оскорблениями в соцсетях. Этого с каждым днем становится все больше и больше, никто не противодействует этому. Нужно решительно осудить такое отношение и потребовать от людей, которые управляют этими соцсетями, принять срочные меры против такого поведения», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Месси выступает за «Барселону» с 2003-го года. Его контракт истекает по окончании текущего сезона.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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