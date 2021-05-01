Месси поддержал борьбу с оскорблениями в соцсетях

Форвард сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси высказался об оскорблениях и дискриминации в социальных сетях.

«Мы часто сталкиваемся с оскорблениями в соцсетях. Этого с каждым днем становится все больше и больше, никто не противодействует этому. Нужно решительно осудить такое отношение и потребовать от людей, которые управляют этими соцсетями, принять срочные меры против такого поведения», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Месси выступает за «Барселону» с 2003-го года. Его контракт истекает по окончании текущего сезона.