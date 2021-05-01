Алвес советует Месси остаться в «Барселоне»

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес дал совет нападающему Лионелю Месси. Уже давно ходят слухи о возможном уходе аргентинца из каталонского гранда.

«Я несколько раз общался с Лео, говорил ему, что он рожден для игры за «Барселону». Этот клуб создан для него. Когда ты покидаешь «сине-гранатовых», то осознаешь, насколько велик этот клуб. Все, кто уходил из «Барселоны», потом жалели о своем решении», - передает слова Алвеса The Guardian.

Действующее соглашение 33-летнего аргентинца с каталонским клубом рассчитано до конца текущего сезона. СМИ сообщали, что Месси может продолжить карьеру во французском «ПСЖ» или «Манчестер Сити».