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Лам: «Гвардиола изобрёл позицию для Месси»

01 Мая 2021, 11:24,

Экс-футболист мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам поведал о вкладе испанского тренера Хосепа Гвардиолы в становление нападающего Лионеля Месси.

«Хосеп изобрел позицию для Месси. Гвардиола позволил ему переосмыслить позицию центрфорварда. Он хорошо знает, что в больших матчах решают большие футболисты. Этот тренер прислушивается к игрокам и не пытается их втиснуть в рамки стандартной схемы», - приводит слова Лама AS.

Напомним, что Гвардиола занимал пост главного тренера «сине-гранатовых» с 2008-го по 2012-й год.

В текущем сезоне чемпионата Испании Месси сыграл 31 матч, отметившись 26 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Филипп Лам
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
01 Мая 2021, 12:30

Ну для Лама тоже изобрел много чего нового, а по поводу Месси я думаю что при нынешней схеме Сити с ложной девяткой как раз подходит золотой гномик, ни кто в мире не сможет сыграть на этой позиции лучше чем он....

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