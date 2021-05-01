Лам: «Гвардиола изобрёл позицию для Месси»

Экс-футболист мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам поведал о вкладе испанского тренера Хосепа Гвардиолы в становление нападающего Лионеля Месси.

«Хосеп изобрел позицию для Месси. Гвардиола позволил ему переосмыслить позицию центрфорварда. Он хорошо знает, что в больших матчах решают большие футболисты. Этот тренер прислушивается к игрокам и не пытается их втиснуть в рамки стандартной схемы», - приводит слова Лама AS.

Напомним, что Гвардиола занимал пост главного тренера «сине-гранатовых» с 2008-го по 2012-й год.

В текущем сезоне чемпионата Испании Месси сыграл 31 матч, отметившись 26 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.