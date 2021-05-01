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«Барселона» сделала предложение «ПСЖ» по трансферу Неймара

01 Мая 2021, 10:37,

Боссы каталонской «Барселоны» по-прежнему рассчитывают вернуть бразильского нападающего Неймара, ныне выступающего за «ПСЖ». Об этом информирует RAC1.

Источник сообщает, что форвард является приоритетной целью «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно. Каталонцы сделали первое предложение парижскому гранду, однако получили отказ.

Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017-го года. Сумма трансфера составила 222 миллиона евро. Контракт рассчитан до середины 2022-го года.

В текущем сезоне Лиги 1 бразилец провел 14 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей (три - с пенальти) и три результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар
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Комментарии (6)
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1
Misha_diablo_football
01 Мая 2021, 12:28

Не поздновато ли?, продали за 200 с лишним лимона молодого (наверное самого) перспективного талантливого пацана, теперь хотят вернуть зазвездевшего зажравшегося и пополневшего дядюшку за 100-150 мультов...

2
aegur
01 Мая 2021, 11:17

вот оно счастье великое
сохранить Месси на пару сезонов + подкупить ему звёздных старпёров
а что будет дальше с клубом походу никого не интересует((

0
ARTUR
01 Мая 2021, 11:33

точно... вот нафига он в Барсе ?? да за такое бабло ?? вот фуфлыжники

0
ингерман
01 Мая 2021, 12:58

ай че ты так за бабсу переживаешь?.. флюгер.. )))

2
ингерман
01 Мая 2021, 10:55

«Барселона» сделал ...
------------------------------
ай.. ха-ха-ха! и хде этих грамотеев набирають?
- я твой дом труба шатал.. )))

1
ингерман
01 Мая 2021, 10:52

ай пущай 222 ляма отстегиваюц и забирають.. )))

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