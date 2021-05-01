«Барселона» сделала предложение «ПСЖ» по трансферу Неймара

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01 Мая 2021, 10:37,
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Боссы каталонской «Барселоны» по-прежнему рассчитывают вернуть бразильского нападающего Неймара, ныне выступающего за «ПСЖ». Об этом информирует RAC1.
Источник сообщает, что форвард является приоритетной целью «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно. Каталонцы сделали первое предложение парижскому гранду, однако получили отказ.
Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017-го года. Сумма трансфера составила 222 миллиона евро. Контракт рассчитан до середины 2022-го года.
В текущем сезоне Лиги 1 бразилец провел 14 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей (три - с пенальти) и три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар
Не поздновато ли?, продали за 200 с лишним лимона молодого (наверное самого) перспективного талантливого пацана, теперь хотят вернуть зазвездевшего зажравшегося и пополневшего дядюшку за 100-150 мультов...
вот оно счастье великое
сохранить Месси на пару сезонов + подкупить ему звёздных старпёров
а что будет дальше с клубом походу никого не интересует((
точно... вот нафига он в Барсе ?? да за такое бабло ?? вот фуфлыжники
ай че ты так за бабсу переживаешь?.. флюгер.. )))
«Барселона» сделал ...
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ай.. ха-ха-ха! и хде этих грамотеев набирають?
- я твой дом труба шатал.. )))
ай пущай 222 ляма отстегиваюц и забирають.. )))