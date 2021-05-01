«Барселона» сделала предложение «ПСЖ» по трансферу Неймара

Боссы каталонской «Барселоны» по-прежнему рассчитывают вернуть бразильского нападающего Неймара, ныне выступающего за «ПСЖ». Об этом информирует RAC1.

Источник сообщает, что форвард является приоритетной целью «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно. Каталонцы сделали первое предложение парижскому гранду, однако получили отказ.

Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017-го года. Сумма трансфера составила 222 миллиона евро. Контракт рассчитан до середины 2022-го года.

В текущем сезоне Лиги 1 бразилец провел 14 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей (три - с пенальти) и три результативные передачи.