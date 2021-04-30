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Куман дисквалифицирован на два матча

30 Апреля 2021, 15:51,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дисквалифицирован.

Как сообщил журналист Жерар Ромеро в «Твиттере», голландский специалист пропустит два матча чемпионата Испании. Куман не будет находиться на скамейке во встречах с «Валенсией» и мадридским «Атлетико», которые пройдут второго и восьмого мая соответственно.

Напомним, что Куман получил красную карточку во время матча с «Гранадой» (1:2). По неофициальной информации, Рональд был удален за фразу в адрес четвёртого арбитра: «Что за тип?».

После тридцати трех туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Рональд Куман
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Комментарии (1)
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Alex1972
30 Апреля 2021, 15:53

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