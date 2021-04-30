Экс-вратарь сборной Испании Виктор Вальдес возвращается в «Барселону».

Как сообщил журналист Альберт Рохе в «Твиттере», испанец принял предложение нового президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Вальдес станет тренером вратарей в Академии «сине-гранатовых».

Отметим, что Виктор является воспитанником каталонского клуба, за который он выступал до 2014 года. В общей сложности Вальдес сыграл 536 матчей за «Барселону» во всех турнирах и пропустил 441 гол. В активе голкипера и двадцать одна игра за сборную Испании, за которую он дебютировал в далеком 2010 году.

Вальдес завершил профессиональную карьеру около четырех лет назад.