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​Президент «Реала» пытается договориться с Зиданом о новом контракте

30 Апреля 2021, 12:56,

Президент «Реала» Флорентино Перес пытается договориться с главным тренером команды Зинедином Зиданом о новом контракте. Как сообщает El Confidencial, в качестве аргумента президент «сливочных» обещает Зидану больше влияния в принятии решений по спортивной части, в частности с области трансферов и продлений контрактов.

Перес хочет, чтобы Зидан подписал контракт до конца сезона 2023/2024. Действующий трудовой договор француза с мадридским клубом истекает в конце следующего сезона.

Добавим, что на финише нынешнего сезона «Реал» под руководством Зинедина Зидана борется за титул Примеры и за трофей Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Флорентино Перес
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