Алонсо – о поражении от «Барселоны» со счётом 0:5: «Худший вечер в карьере»

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо вспомнил разгромное поражение от «Барселоны» (0:5).

«Все в команде понимали, если мы позволим «Барселоне» играть в свою игру, то они просто уничтожат нас. Тот вечер, когда мы проиграли им на «Камп Ноу» со счётом 5:0, был одним из худших в моей футбольной карьере. Уже через двадцать минут после начала матча я хотел уйти с поля, принять душ и уехать домой. Это было очень больно, но после такого поражения мы начали смотреть на вещи по-другому, не случись этого, возможно, нам бы не удалось обыграть их в следующем сезоне», - цитирует Алонсо Daily Mail.