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Алонсо – о поражении от «Барселоны» со счётом 0:5: «Худший вечер в карьере»

29 Апреля 2021, 18:24,

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо вспомнил разгромное поражение от «Барселоны» (0:5).

«Все в команде понимали, если мы позволим «Барселоне» играть в свою игру, то они просто уничтожат нас. Тот вечер, когда мы проиграли им на «Камп Ноу» со счётом 5:0, был одним из худших в моей футбольной карьере. Уже через двадцать минут после начала матча я хотел уйти с поля, принять душ и уехать домой. Это было очень больно, но после такого поражения мы начали смотреть на вещи по-другому, не случись этого, возможно, нам бы не удалось обыграть их в следующем сезоне», - цитирует Алонсо Daily Mail.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Хаби Алонсо
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