«Барселона» и Роберто не могут договориться о продлении контракта

«Барселона» работает над продлением контракта с защитником Серхи Роберто.

Как сообщил журналист Маттео Моретто в «Твиттере», каталонцы предлагают футболисту контракт, рассчитанный до 2023 года, но Роберто хочет соглашение до 2024. Переговоры продолжаются уже долгое время. Ожидается, что сторонам всё же удастся договориться.

Отмечается, что в прошлом году интерес к Роберто проявлял «Манчестер Юнайтед».

29-летний испанец сыграл шестнадцать матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал две голевые передачи. Действующий контракт Роберто с каталонцами рассчитан до 30 июня 2022 года.