«Барселона» и Роберто не могут договориться о продлении контракта

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29 Апреля 2021, 17:36,
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«Барселона» работает над продлением контракта с защитником Серхи Роберто.
Как сообщил журналист Маттео Моретто в «Твиттере», каталонцы предлагают футболисту контракт, рассчитанный до 2023 года, но Роберто хочет соглашение до 2024. Переговоры продолжаются уже долгое время. Ожидается, что сторонам всё же удастся договориться.
Отмечается, что в прошлом году интерес к Роберто проявлял «Манчестер Юнайтед».
29-летний испанец сыграл шестнадцать матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал две голевые передачи. Действующий контракт Роберто с каталонцами рассчитан до 30 июня 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Серхи Роберто
На выход...