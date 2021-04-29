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«Барселона» и Роберто не могут договориться о продлении контракта

29 Апреля 2021, 17:36,

«Барселона» работает над продлением контракта с защитником Серхи Роберто.

Как сообщил журналист Маттео Моретто в «Твиттере», каталонцы предлагают футболисту контракт, рассчитанный до 2023 года, но Роберто хочет соглашение до 2024. Переговоры продолжаются уже долгое время. Ожидается, что сторонам всё же удастся договориться.

Отмечается, что в прошлом году интерес к Роберто проявлял «Манчестер Юнайтед».

29-летний испанец сыграл шестнадцать матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал две голевые передачи. Действующий контракт Роберто с каталонцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Серхи Роберто
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Апреля 2021, 17:47

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