Суарес: «Не могу представить Месси в другом клубе»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес надеется, что Лионель Месси останется в «Барселоне».

«Я не могу представить Месси в другом клубе, как фанат «Барселоны» и друг Лионеля, я хотел бы посоветовать ему остаться. Ему стоит провести последние годы своей карьеры в «Барселоне», в клубе, в котором он был счастлив долго время», - цитирует Суареса TV3.

Напомним, что действующее соглашение Месси с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне 33-летний аргентинский нападающий сыграл сорок два матча за каталонцев во всех турнирах, забил тридцать три гола и отдал четырнадцать голевых передач.