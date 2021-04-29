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Суарес: «Не могу представить Месси в другом клубе»

29 Апреля 2021, 15:27,

Форвард «Атлетико» Луис Суарес надеется, что Лионель Месси останется в «Барселоне».

«Я не могу представить Месси в другом клубе, как фанат «Барселоны» и друг Лионеля, я хотел бы посоветовать ему остаться. Ему стоит провести последние годы своей карьеры в «Барселоне», в клубе, в котором он был счастлив долго время», - цитирует Суареса TV3.

Напомним, что действующее соглашение Месси с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне 33-летний аргентинский нападающий сыграл сорок два матча за каталонцев во всех турнирах, забил тридцать три гола и отдал четырнадцать голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Луис Суарес
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Апреля 2021, 16:00

Разберется он сам...

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