Карвахаль рискует пропустить остаток сезона

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29 Апреля 2021, 14:17,
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Защитник «Реала» Дани Карвахаль получил очередную травму.
Как сообщает Onda Cero, испанский футболист получил травму на тренировке. У Карвахаля диагностировано повреждение подколенного сухожилия, защитнику ещё предстоит пройти углубленное медицинское обследование. Отмечается, что Дани с большой долей вероятности пропустит остаток сезона.
29-летний испанец, пропустивший большую часть сезона из-за травм, сыграл пятнадцать матчей и отдал четыре голевые передачи. Контракт Карвахаля с мадридский «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в сорок миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Дани Карвахаль