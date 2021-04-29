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Карвахаль рискует пропустить остаток сезона

29 Апреля 2021, 14:17,

Защитник «Реала» Дани Карвахаль получил очередную травму.

Как сообщает Onda Cero, испанский футболист получил травму на тренировке. У Карвахаля диагностировано повреждение подколенного сухожилия, защитнику ещё предстоит пройти углубленное медицинское обследование. Отмечается, что Дани с большой долей вероятности пропустит остаток сезона.

29-летний испанец, пропустивший большую часть сезона из-за травм, сыграл пятнадцать матчей и отдал четыре голевые передачи. Контракт Карвахаля с мадридский «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в сорок миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Дани Карвахаль
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