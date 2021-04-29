​Неймар ещё может перейти в «Барселону»

На днях форвард «ПСЖ» Неймар заявил, что вопрос с его новым контрактом с клубом практически решён, но пока об этом не будет объявлено официально, слухи будут продолжать появляться. Так, например, Mundo Deportivo сообщает о том, что закулисные разговоры Неймара идут вразрез с его публичными заявлениями. Бразилец якобы контактирует с людьми в «Барселоне», обсуждая возможность своего возвращения.

Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» как раз из «Барселоны» почти четыре года назад. Сумма трансфера составила двести двадцать два миллиона евро, что остаётся рекордом для мирового футбола.