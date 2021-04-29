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​Неймар ещё может перейти в «Барселону»

29 Апреля 2021, 09:48,

На днях форвард «ПСЖ» Неймар заявил, что вопрос с его новым контрактом с клубом практически решён, но пока об этом не будет объявлено официально, слухи будут продолжать появляться. Так, например, Mundo Deportivo сообщает о том, что закулисные разговоры Неймара идут вразрез с его публичными заявлениями. Бразилец якобы контактирует с людьми в «Барселоне», обсуждая возможность своего возвращения.

Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» как раз из «Барселоны» почти четыре года назад. Сумма трансфера составила двести двадцать два миллиона евро, что остаётся рекордом для мирового футбола.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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0
Alex1972
29 Апреля 2021, 10:28

Клоун пусть остается в цирке...

1
aegur
29 Апреля 2021, 10:19

уже не нужен

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