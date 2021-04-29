​В Испании рассказали о встрече Месси и Лапорты

По данным TV3, на прошлой неделе президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообедал с Лионелем Месси и его отцом. Источник сообщает, что президент «сине-гранатовых» не делал Месси никаких предложений, но дал понять, что из-за финансового положения клуб не сможет предложить игроку прежние условия.

Отмечается, что план «Барселоны» по сохранению Месси остаётся прежним. Каталонцы хотят заключить долгосрочный контракт, который предусматривает не только несколько сезонов в «Барселоне», но и продолжение карьеры Лео в МЛС в статусе посла «сине-гранатовых», а также дальнейшую работу аргентинца в структуре клуба.