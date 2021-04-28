​«Барселона» назначила спортивного директора – источник

Хави Будо был назначен спортивным директором «Барселоны». Об этом на своих страницах сообщает Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo.

Отмечается, что Будо был ключевой фигурой в штабе Жоана Лапорты на победных президентских выборах в клубе в прошлом месяце.

Будо будет заниматься вопросами клубной академии «Барселоны», а также курировать отдел женского футбола, передаёт источник.

Добавим, что в случае победы над «Гранадой» в четверг вечером «Барселона» выйдет на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. После этого в Примере останется провести пять туров.