​В «Барселоне» спокойно реагируют на слухи о Месси

В «Барселоне» спокойно относятся к слухам вокруг Лионеля Месси. Накануне в прессе появилась информация о том, что выгодное предложение Месси готов сделать «ПСЖ».

Mundo Deportivo связался с представителем спортивного и институционного департаментов «Барселоны». В обоих случаях журналистам рассказали о спокойной реакции на появление разной информации в СМИ, учитывая тот факт, что контракт Месси истекает.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси не будет рассматривать никаких предложений в ближайшие недели. Звёздный аргентинский футболист намерен сосредоточиться на заключительной части сезона.