Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​В «Барселоне» спокойно реагируют на слухи о Месси

28 Апреля 2021, 18:26,

В «Барселоне» спокойно относятся к слухам вокруг Лионеля Месси. Накануне в прессе появилась информация о том, что выгодное предложение Месси готов сделать «ПСЖ».

Mundo Deportivo связался с представителем спортивного и институционного департаментов «Барселоны». В обоих случаях журналистам рассказали о спокойной реакции на появление разной информации в СМИ, учитывая тот факт, что контракт Месси истекает.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси не будет рассматривать никаких предложений в ближайшие недели. Звёздный аргентинский футболист намерен сосредоточиться на заключительной части сезона.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола