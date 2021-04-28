​В «Барселоне» спокойно реагируют на слухи о Месси

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28 Апреля 2021, 18:26,
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В «Барселоне» спокойно относятся к слухам вокруг Лионеля Месси. Накануне в прессе появилась информация о том, что выгодное предложение Месси готов сделать «ПСЖ».
Mundo Deportivo связался с представителем спортивного и институционного департаментов «Барселоны». В обоих случаях журналистам рассказали о спокойной реакции на появление разной информации в СМИ, учитывая тот факт, что контракт Месси истекает.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси не будет рассматривать никаких предложений в ближайшие недели. Звёздный аргентинский футболист намерен сосредоточиться на заключительной части сезона.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси