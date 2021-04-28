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«Реал» повесил ценник на Варана

28 Апреля 2021, 11:04,

Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом рапортует издание Todofichajes.

Согласно данным источника, главным претендентом на 28-летнего французского футболиста является «Манчестер Юнайтед». Руководство «королевского» клуба готово продать Рафаэля, если за него предложат порядка 80 миллионов евро.

Варан защищает цвета мадридского коллектива с лета 2011-го года. Его трудовое соглашение с «Реалом» рассчитано до середины следующего года.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Рафаэль провел 29 поединков, отметившись двумя забитыми мячами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Рафаэль Варан
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