«Реал» повесил ценник на Варана

Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом рапортует издание Todofichajes.

Согласно данным источника, главным претендентом на 28-летнего французского футболиста является «Манчестер Юнайтед». Руководство «королевского» клуба готово продать Рафаэля, если за него предложат порядка 80 миллионов евро.

Варан защищает цвета мадридского коллектива с лета 2011-го года. Его трудовое соглашение с «Реалом» рассчитано до середины следующего года.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Рафаэль провел 29 поединков, отметившись двумя забитыми мячами.