«ПСЖ» - фаворит в борьбе за Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщил журналист Марсело Бехлер в «Твиттере», фаворитом в борьбе за Месси является «ПСЖ», который уже предложил аргентинцу контракт на два сезона с возможностью продления ещё на год. Отмечается, что «Барселоне» будет невероятно сложно повторить финансовую составляющую предложения французского клуба. «Каталонцы» по-прежнему не продвинулись в переговорах с Лионелем.

33-летний Месси сыграл сорок два матча за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тридцать три гола и отдал четырнадцать голевых передач, контракт нападающего с клубом истекает 30 июня 2021 года.