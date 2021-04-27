Претендентов теперь четверо: Кто выиграет чемпионат Испании

В какой-то момент сезона казалось, что «Атлетико» ничего не сможет помешать стать чемпионом Испании. Впрочем, команда Диего Симеоне начала хромать, в результате чего «Барселона» и «Реал» вернулись в чемпионскую гонку. Теперь случилось так, что в число претендентов на титул Примеры вошла и «Севилья». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации в верхней части испанского чемпионата и пытается оценить шансы команд на титул чемпиона.

Если посмотреть на турнирные таблицы топовых европейских чемпионатов, то можно заметить, что в Англии, Италии и Германии с чемпионами всё понятно, а вот в Испании и Франции на финише сезона разворачивается горячая борьба за титул. В Примере на текущую минуту есть четыре претендента на чемпионство – «Атлетико», «Реал», «Барселона» и «Севилья». Давайте посмотрим на турнирную ситуацию.

Турнирная таблица

М Команда И В Н П РМ О 1 Атлетико 33 22 7 4 60:22 73 2 Реал 33 21 8 4 56:24 71 3 Барселона 32 22 5 5 76:29 71 4 Севилья 33 22 4 7 49:26 70

Как видим, ситуация сверхплотная, а потому каждая из четырёх команд имеет надежды стать триумфатором Примеры. Чтобы можно было предметнее говорить о шансах претендентов, нужно обратиться к их календарю на остаток сезона.

Календарь

Тур Атлетико Реал Барселона Севилья 34 Эльче (г) Осасуна (д) Валенсия (г) Атлетик (д) 35 Барселона (г) Севилья (д) Атлетико (д) Реал (г) 36 Реал Сосьедад (д) Гранада (г) Леванте (г) Валенсия (д) 37 Осасуна (д) Атлетик (г) Сельта (д) Вильярреал (г) 38 Вальядолид (г) Вильярреал (д) Эйбар (г) Алавес (д) Гранада (д)*

* - матч 33 тура, пройдёт 29 апреля.

По ходу нынешнего сезона был момент, когда казалось, что «Барселона» уже провалила сезон, а Рональда Кумана гарантированно ждёт отставка. Впрочем, каталонцы в определённый момент пришли в себя. Да, они рано вылетели из Лиги чемпионов, но на внутренней арене смогли вернуться в гонку за чемпионством и завоевали Кубок Испании. Именно «Барселона» на сегодняшний день держит в руках судьбу титула Примеры. В четверг вечером команда Кумана вернёт должок календарю, сыграв дома против «Гранады». Если обойдётся без сенсаций, «сине-гранатовые» выйдут на чистое первое место за пять туров до финиша сезона.

Судя по календарю, определяющим в чемпионской гонке может стать тридцать пятый тур Примеры, который будет включать в себя сразу два очных поединка претендентов на титул. «Барселона» примет «Атлетико», а «Реал» - «Севилью». Если допустить, что каталонцы не допустят осечек в оставшихся матчах сезона, то для чемпионства им хватит даже ничьей в домашней игре против «матрасников». А вот команде Диего Симеоне, судя по всему, для сохранения надежд на титул придётся побеждать на «Камп Ноу». Впрочем, «Атлетико» сам виноват, растранжирив огромное преимущество над конкурентами.

«Реал» выиграл оба «эль класико» этого сезона, но чемпионство обычно выигрывается не в личных встречах. Сейчас турнирная ситуация для команды Зинедина Зидана такова, что ей нужно побеждать в каждом матче и надеяться на осечки «Атлетико» и, главное, «Барселоны». В чемпионате календарь у «Реала» не самый сложный, но не стоит забывать, что «сливочные» ещё выступают в Лиге чемпионов, в отличие от всех своих конкурентов.

Набравшая отличный ход «Севилья» смогла вклиниться в чемпионскую гонку, хотя шансов на титул у андалузцев определённо меньше, чем у их конкурентов. Команда Хулена Лопетеги и так отстаёт от лидера, а у неё впереди два тяжелейших выезда – к «Реалу» и «Вильярреалу». В сложившейся ситуации «Севилье» нужно побеждать в Мадриде, что сделать будет непросто. Впрочем, без боя подопечные Лопетеги не сдадутся.

Кто станет чемпионом Испании

Наш прогноз – чемпионом станет «Барселона». Команда Рональда Кумана находится в хорошей форме, чего нельзя сказать об «Атлетико». На фоне всех этих осечек «матрасники» Диего Симеоне, кажется, окончательно поплыли. Учитывая турнирную ситуацию, «Барселону», как мы уже выяснили, в очной дуэли с «Атлетико» может устроить даже ничья на своём поле. «Реал» нельзя списывать со счетов, но у команды Зинедина Зидана есть ещё Лига чемпионов, в то время как «Барселона» будет сосредоточена только на чемпионате. Что до «Севильи», то на фоне календаря представить эту команду на вершине в конце сезона очень сложно.