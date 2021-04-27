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​Зидан высказался о возможном давлении судей на «Реал» в Лиге чемпионов

27 Апреля 2021, 15:54,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слухи о том, что игроки команды беспокоятся по поводу возможного давления со стороны судей из-за позиции президента клуба Флорентино Переса по Суперлиге.

«Судья делает свою работу, а мы должны сосредоточиться на своей – на игре в футбол. Если мы начнём думать, что что-то происходит против нас, мы проиграем. Мы должны бороться с первой до последней минуты, а остальное от нас не зависит», - высказался Зидан на пресс-конференции.

Во вторник «Реал» примет «Челси» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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