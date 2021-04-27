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​Бывший вице-президент «Барселоны»: «Думаю, Месси останется»

27 Апреля 2021, 15:30,

Хорди Местре, который ранее занимал должность вице-президента «Барселоны», высказался по поводу будущего Лионеля Месси.

«Думаю, Месси останется в «Барселоне». Но если вдруг он уйдёт, то не ради денег», - высказался Местре для Sin Concesiones.

Напомним, действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца июня текущего года. Ранее Месси заявил, что не будет принимать решение по своему будущему до завершения этого сезона.

В четверг, двадцать девятого апреля, «Барселона» сыграет дома против «Гранады». В случае победы каталонцы выйдут на первое место в испанском чемпионате.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Хорди Местре
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