​Дембеле обижен на «Барселону»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не хочет продлевать контракт. Как сообщает Catalunya Radio, французский футболист обижен на клуб из-за того, что его пытались продать прошлым летом.

Сейчас «Барселона» пытается договориться с Дембеле о новом трудовом договоре. Если стороны не придут к соглашению, каталонцы предпочтут расстаться с Усманом ближайшим летом, чтобы не потерять его через год бесплатно.

В сезоне 2020/2021 Усман Дембеле провёл за «Барселону» тридцать девять игр, забил десять голов и отдал четыре голевых паса. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 50 миллионов евро.