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​Дембеле обижен на «Барселону»

26 Апреля 2021, 19:16,

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не хочет продлевать контракт. Как сообщает Catalunya Radio, французский футболист обижен на клуб из-за того, что его пытались продать прошлым летом.

Сейчас «Барселона» пытается договориться с Дембеле о новом трудовом договоре. Если стороны не придут к соглашению, каталонцы предпочтут расстаться с Усманом ближайшим летом, чтобы не потерять его через год бесплатно.

В сезоне 2020/2021 Усман Дембеле провёл за «Барселону» тридцать девять игр, забил десять голов и отдал четыре голевых паса. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 50 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Усман Дембеле
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