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​Матч «Севильи» возобновился после финального свистка

26 Апреля 2021, 16:22,

В воскресном матче испанского чемпионата между «Севильей» и «Гранадой» случился необычный инцидент. Арбитр Рикардо де Бургос ошибочно дал финальный свисток раньше. Рефери добавил четыре минуты, но завершил игру уже по истечении трёх. Это не понравилось представителям «Гранады», уступавшей в счёте (1:2). Начались споры, и рефери понял, что допустил ошибку.

В итоге де Бургос попросил игроков «Севильи» вернуться на поле и сыграть ещё одну минуту. За шестьдесят секунд счёт на табло не изменился – андалузцы удержали победный результат. 

«Севилья» занимает четвёртое место в таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на три очка.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Севилья, Гранада
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