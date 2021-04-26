​Матч «Севильи» возобновился после финального свистка

В воскресном матче испанского чемпионата между «Севильей» и «Гранадой» случился необычный инцидент. Арбитр Рикардо де Бургос ошибочно дал финальный свисток раньше. Рефери добавил четыре минуты, но завершил игру уже по истечении трёх. Это не понравилось представителям «Гранады», уступавшей в счёте (1:2). Начались споры, и рефери понял, что допустил ошибку.

В итоге де Бургос попросил игроков «Севильи» вернуться на поле и сыграть ещё одну минуту. За шестьдесят секунд счёт на табло не изменился – андалузцы удержали победный результат.

«Севилья» занимает четвёртое место в таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на три очка.