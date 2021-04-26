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Куман недоволен плотным графиком «Барселоны»

26 Апреля 2021, 10:18,

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман выразил недовольство плотным графиком матчей в нынешнем сезоне.

«Барселона» проводит много игр. На дорогу уходит много времени, особенно это относится к Кубку Короля. Команда тратит много энергии и сражается за чемпионский титул, уставая больше ментально, чем физически. Думаю, нужно обсудить календарь топ-клубов», - приводит слова голландского специалиста портал Goal.

После 32-х матчей «сине-гранатовые» набрали 71 очко и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание «Барселоны» от лидирующего «Атлетико» составляет два балла.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Куман
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