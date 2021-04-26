Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Симеоне: «Самое главное в чемпионате Испании – это психологический фактор»

26 Апреля 2021, 00:57,

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с журналистами после поражения от «Атлетика» из Бильбао со счётом 1:2.

«Самое главное в чемпионате Испании – это психологический фактор, команда, которая в этом компоненте сильнее, станет чемпионом», - цитирует Симеоне Movistar Futbol.

«Атлетико» набрал 73 очка в тридцати трёх турах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Стоит отметить, что «Барселона», отстающая от лидера на два зачетных балла, сыграла на один матч меньше.

Интересно, что в субботу, восьмого мая, «Барселоне» предстоит принять на своем поле «Атлетико».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
26 Апреля 2021, 01:30

Был ли еще больший неудачник, который смог растерять такое очковое преимущество по ходу чемпионата? Не уверен.

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Alex1972
26 Апреля 2021, 01:16

Да, 8 мая у тебя будет шанс... Если не будет играть Месси...

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