Симеоне: «Самое главное в чемпионате Испании – это психологический фактор»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с журналистами после поражения от «Атлетика» из Бильбао со счётом 1:2.

«Самое главное в чемпионате Испании – это психологический фактор, команда, которая в этом компоненте сильнее, станет чемпионом», - цитирует Симеоне Movistar Futbol.

«Атлетико» набрал 73 очка в тридцати трёх турах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Стоит отметить, что «Барселона», отстающая от лидера на два зачетных балла, сыграла на один матч меньше.

Интересно, что в субботу, восьмого мая, «Барселоне» предстоит принять на своем поле «Атлетико».