Симеоне: «Самое главное в чемпионате Испании – это психологический фактор»

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26 Апреля 2021, 00:57,
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с журналистами после поражения от «Атлетика» из Бильбао со счётом 1:2.
«Самое главное в чемпионате Испании – это психологический фактор, команда, которая в этом компоненте сильнее, станет чемпионом», - цитирует Симеоне Movistar Futbol.
«Атлетико» набрал 73 очка в тридцати трёх турах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Стоит отметить, что «Барселона», отстающая от лидера на два зачетных балла, сыграла на один матч меньше.
Интересно, что в субботу, восьмого мая, «Барселоне» предстоит принять на своем поле «Атлетико».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
Был ли еще больший неудачник, который смог растерять такое очковое преимущество по ходу чемпионата? Не уверен.
Да, 8 мая у тебя будет шанс... Если не будет играть Месси...