«Атлетик» превратил в пыль отрыв «Атлетико» от конкурентов

В 33-м туре Ла Лиги «Атлетик» принимал «Атлетико» и уже на восьмой минуте реализовал выход три в три, после подачи и рикошета Алекс Беренгер эффектно головой переправил мяч в сетку. Асьер Вильялибре мог удваивать перевес басков, но пробил в голкипера, выйдя с ним один на один. Лидер Ла Лиги отыгрался только на 77-й минуте, когда после подачи Янника Карраско голкипер ошибся на выходе, а Стефан Савич ударом головой его перебросил. В оставшееся время «Атлетик» забил снова, после подачи углового неприкрытый Иньиго Мартинес вырвал победу для команды из Бильбао - 2:1. Отрыв «Атлетико» от главных конкурентов остается на уровне двух очков. Но по потерянным баллам лидирует «Барселона».