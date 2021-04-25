«Атлетик» превратил в пыль отрыв «Атлетико» от конкурентов

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25 Апреля 2021, 23:55,
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В 33-м туре Ла Лиги «Атлетик» принимал «Атлетико» и уже на восьмой минуте реализовал выход три в три, после подачи и рикошета Алекс Беренгер эффектно головой переправил мяч в сетку. Асьер Вильялибре мог удваивать перевес басков, но пробил в голкипера, выйдя с ним один на один. Лидер Ла Лиги отыгрался только на 77-й минуте, когда после подачи Янника Карраско голкипер ошибся на выходе, а Стефан Савич ударом головой его перебросил. В оставшееся время «Атлетик» забил снова, после подачи углового неприкрытый Иньиго Мартинес вырвал победу для команды из Бильбао - 2:1. Отрыв «Атлетико» от главных конкурентов остается на уровне двух очков. Но по потерянным баллам лидирует «Барселона».
Протокол игры
|Атлетик Б
|2:1
|Атлетико М
|(1:0) Беренгер Алекс 8'
|77' Савич Стефан (1:1)
|(2:1) Иньиго Мартинес 86'
Унай Симон • Капа Андер 46' ( Лекуе Иньиго ( 46') • Нуньес Унай • Иньиго Мартинес • Баленсиага Микель • Беренгер Алекс 82' ( Ибай Гомес ( 82') • Гарсия Дани • 66'Венседор Унай 61' 71' ( Уильямс Иньяки ( 71') • Морсильо Хон • Сансет Ойян 44' 75' ( Лопес Унаи ( 75') • Вильялибре Асьер 71' ( Весга Микель ( 71')
Запасные: Висенте Иньиго • Гарсия Рауль • Эскьета Хокин • Де Маркос Оскар
Облак Ян • Триппьер Киран 60' ( Фелиш Жоау ( 60') • Савич Стефан • Фелипе Аугусто IV • Лоди Ренан 74' ( Эрмосо Марио ( 74') • Эррера Эктор 59' ( Суарес Луис ( 59') • Коке Хорхе • Ньигес Сауль 59' ( Лемар Тома ( 59') • Льоренте Маркос • 11'Корреа Анхель 65' ( Торрейра Лукас ( 65' ) • 82'Карраско Янник
Запасные: Дембеле Мусса II • Грбич Иво • Кондогбия Жоффрей • Врсалько Шиме • Витоло Виктор
25 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Атлетик Бильбао
В первый раз вижу, чтобы Атлетико и Реал в такой жесткой борьбе между собой боролись за чемпионство... Барселоны... Лапорта видать уже проставился обоим мадридцам.... По случаю вступления в должность президента Барселоны... И ведь взяли же... А говорят - Барса банкрот... В Мадриде видать еще хуже с финансами... Хе-хе...
Неожиданно. Сколько там форы было, +13?
это просто праздник какой-то )))
Да, два мадридских клуба сделали подарки для Барсы в этом туре. Давно такого не было!
Пертурбации футбольной судьбы. Еще недавно все отдавали чемпионство Ла Лиги Атлетико Мадрид. После этой игры Атлетико на первом месте только номинально, потому что они сыграли на игру больше. Хорошая мотивация для Барсы в отложенной игре с Гранадой. В четверг может смениться лидер Ла Лиги. И это замечательно!
Блин, Барса, ну теперь попробуйте только начудить в каком-нибудь из оставшихся матчей.)))