Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Севилья» обыграла «Гранаду»,«Сельта» сильнее «Осасуны»

25 Апреля 2021, 21:28,

В 33-м туре чемпионата Испании «Севилья» играла против «Гранады», которая далеко зашла в Лиге Европы. Команда Хулена Лопетеги была сильнее и добыла пятую победу подряд - 2:1. На 16-й минуте Иван Ракитич реализовал пенальти, а в начале второй части игры Лукас Окампос поставил победную точку. Гости забили гол престижа на 90-й минуте.

В параллельной встрече «Сельта» переиграла «Осасуну» (2:1).

Протокол игры  
Севилья 2:1 Гранада
(1:0) Ракитич Иван 16'    
(2:0) Окампос Лукас 53'  
90' Сольдадо Роберто (2:1)
Буну Яссин Навас Хесус Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Акунья Маркос Ракитич Иван Фернандо Режес Гомес Алехандро   73' (Торрес Оливер (   73') Сусо Хесус   59' (Эн-Несири Юссеф (   59') Де Йонг Люк   59' (Хордан Хоан (   59') Окампос Лукас
Запасные: Оскар Родригес Эскудеро Серхио Гудель Неманья Мунир Эль-Хаддади Диас Хавьер Васкес Франко Рекик Карим Видаль Алеш Пастор Альфонсо
Силва Руи Перес Неуэн   46' (Кини Марин (   46') Санчес Герман Виктор Диаз Фулкье Димитри Эррера Янгель Гоналон Максим   59' (Монторо Анхель (   59') Нева Карлос   72' (Видаль Молина (   72') Кенеди Роберт   34'   46' (Мачис Дарвин (   46') Пуэртас Антонио   67' Суарес Луис III   68' (Сольдадо Роберто (   68')
Запасные: Этеки Ян Марин Адриан Кина Домингуш Аарон Эскандель Фабрега Арнау Вико Федерико
25 апреля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
Протокол игры  
Сельта 2:1 Осасуна
(1:0) Аспас Яго 42'    
(2:0) Мурильо Джейсон 64'    
    77' Торрес Роберто (2:1)
Вильяр Иван Мальо Уго   7' (Васкес Кевин (   7') Мурильо Джейсон Айду Джозеф Фонтан Хосе Тапия Ренато Браис Мендес   61' (Солари Аугусто (   61') Денис Суарес Нолито Агудо   61' (Пейнадо Франсиско (   61') Аспас Яго   76' Мина Сантьяго
Запасные: Patrick Sequeira Жунка Давид Аарон Мартин Араухо Нестор Баэса Мигель Феррейра Факундо
Эррера Серхио Рамальо Чимено Ронкалья Факундо Унаи Гарсия Круз Хуан   25'   46' (Хони Родригес (   46') Монкайола Хон   36' Ойер Санхурхо   73' (Авила Эсекьель (   73') Брашанац Дарко   32' Барха Энрике   46' (Санчес Мануэль (   46') Будимир Анте   74' (Гальего Энрике (   74') Гарсия Рубен   46' (Торрес Роберто (   46')
Запасные: Кальери Хонатан Хуан Перес II Видаль Начо Альварес Иньяки Адриан Лопес Мартинес Хавьер II Гарсия Давид III
25 апреля. Стадион "Балаидос".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Сельта, Гранада, Осасуна
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
25 Апреля 2021, 21:32

четыре претендента та титул ЛА лиги , давненько такого не было )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола