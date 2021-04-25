«Севилья» обыграла «Гранаду»,«Сельта» сильнее «Осасуны»

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25 Апреля 2021, 21:28,
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В 33-м туре чемпионата Испании «Севилья» играла против «Гранады», которая далеко зашла в Лиге Европы. Команда Хулена Лопетеги была сильнее и добыла пятую победу подряд - 2:1. На 16-й минуте Иван Ракитич реализовал пенальти, а в начале второй части игры Лукас Окампос поставил победную точку. Гости забили гол престижа на 90-й минуте.
В параллельной встрече «Сельта» переиграла «Осасуну» (2:1).
Протокол игры
|(1:0) Ракитич Иван 16'
|(2:0) Окампос Лукас 53'
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Буну Яссин • Навас Хесус • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Акунья Маркос • Ракитич Иван • Фернандо Режес • Гомес Алехандро 73' ( Торрес Оливер ( 73') • Сусо Хесус 59' ( Эн-Несири Юссеф ( 59') • Де Йонг Люк 59' ( Хордан Хоан ( 59') • Окампос Лукас
Запасные: Оскар Родригес • Эскудеро Серхио • Гудель Неманья • Мунир Эль-Хаддади • Диас Хавьер • Васкес Франко • Рекик Карим • Видаль Алеш • Пастор Альфонсо
Силва Руи • Перес Неуэн 46' ( Кини Марин ( 46') • Санчес Герман • Виктор Диаз • Фулкье Димитри • Эррера Янгель • Гоналон Максим 59' ( Монторо Анхель ( 59') • Нева Карлос 72' ( Видаль Молина ( 72') • Кенеди Роберт 34' 46' ( Мачис Дарвин ( 46') • Пуэртас Антонио • 67'Суарес Луис III 68' ( Сольдадо Роберто ( 68')
Запасные: Этеки Ян • Марин Адриан • Кина Домингуш • Аарон Эскандель • Фабрега Арнау • Вико Федерико
25 апреля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
Протокол игры
|(1:0) Аспас Яго 42'
|(2:0) Мурильо Джейсон 64'
|77' Торрес Роберто (2:1)
Вильяр Иван • Мальо Уго 7' ( Васкес Кевин ( 7') • Мурильо Джейсон • Айду Джозеф • Фонтан Хосе • Тапия Ренато • Браис Мендес 61' ( Солари Аугусто ( 61') • Денис Суарес • Нолито Агудо 61' ( Пейнадо Франсиско ( 61') • Аспас Яго • 76'Мина Сантьяго
Запасные: Patrick Sequeira • Жунка Давид • Аарон Мартин • Араухо Нестор • Баэса Мигель • Феррейра Факундо
Эррера Серхио • Рамальо Чимено • Ронкалья Факундо • Унаи Гарсия • Круз Хуан 25' 46' ( Хони Родригес ( 46') • Монкайола Хон • 36'Ойер Санхурхо 73' ( Авила Эсекьель ( 73') • Брашанац Дарко • 32'Барха Энрике 46' ( Санчес Мануэль ( 46') • Будимир Анте 74' ( Гальего Энрике ( 74') • Гарсия Рубен 46' ( Торрес Роберто ( 46')
Запасные: Кальери Хонатан • Хуан Перес II • Видаль Начо • Альварес Иньяки • Адриан Лопес • Мартинес Хавьер II • Гарсия Давид III
25 апреля. Стадион "Балаидос".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, Сельта, Гранада, Осасуна
четыре претендента та титул ЛА лиги , давненько такого не было )))