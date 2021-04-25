​Где может продолжить карьеру Месси

Будущее Лионеля Месси продолжает обсуждаться в кругах футбольных болельщиков, как и будущее его извечного оппонента Криштиану Роналду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уже оценивало варианты для португальца на будущее лето. Пришло время поразмышлять над тем, где может продолжить карьеру аргентинец.

«Барселона»

В прошлом году Лионель Месси мог покинуть «Барселону». Всё было серьёзно – звёздный аргентинец официально уведомил клуб о своём желании уйти посредством бюрофакса и не явился на старт предсезонной подготовки. Тогдашние руководители «сине-гранатовых» во главе с Хосепом Бартомеу не пошли навстречу Месси и не отпустили его, а юридически спокойно разорвать контракт футболист уже не мог, поскольку срок этой опции истёк. Как следствие, Лео остался в родном клубе ещё на сезон.

Контракт Месси истекает, и в конце этого сезона уже ничто не может помешать аргентинцу уйти, однако есть ощущение, что он всё же останется. Желание Месси покинуть «Барселону» в прошлом году было продиктовано никак не стремлением игрока к новому вызову, а его недовольством по поводу происходящего в клубе. С тех пор многое изменилось – Хосеп Бартомеу ушёл, президентское кресло занял Жоан Лапорта, при котором каталонцы в своё время переживали успешный период. К тому же игра «Барселоны» в последнее время улучшилась. Команда Рональда Кумана завоевала Кубок Испании и борется за титул Примеры. Сам Месси выглядит более счастливым, о чём говорят и его одноклубники. Лионель всю карьеру проводит в «Барселоне», и теперь сложно отыскать причины, которые могут вынудить его сменить клуб в тридцать четыре года. Вероятность продления контракта высока.

«Манчестер Сити»

Если Месси всё же решится на кардинальные перемены в карьере, то вариантом номер один для него наверняка станет «Манчестер Сити». Главный аргумент – Хосеп Гвардиола. Под руководством этого тренера в своё время «Барселона» с Месси показывала выдающийся футбол и результаты. Воссоединение наверняка было бы интересно и Гвардиоле, и Месси, не говоря уже о фанатах «Манчестер Сити» и простых любителях футбола.

«Манчестер Сити» наверняка сможет потянуть контракт Месси, учитывая тот факт, что за трансфер платить не придётся. Каких-то прежних баснословных сумм Лионель вряд ли увидит, но если аргентинец решится на трансфер, то на первом месте у него точно будут не деньги. В таком случае можно будет говорить о решении Месси выйти из зоны комфорта и попробовать заявить о себе в другом клубе, в другом чемпионате.

«ПСЖ»

«ПСЖ» тоже всплывал в слухах о будущем Лионеля Месси. Масла в огонь подлил Леонардо, занимающий должность спортивного директора французского клуба. Он заявил, что футболисты калибра Месси всегда находятся на радаре клуба. В «Барселоне» эти слова не оценили, посчитав, что некрасиво делать комментарии по поводу футболистов из других клубов.

Вероятность перехода Лионеля Месси в «ПСЖ» исключать нельзя, но для парижан главной задачей является удержание Неймара и Килиана Мбаппе. Если оба форварда подпишут новые контракты с грандом Лиги 1, вряд ли «ПСЖ» сможет позволить себе ещё и Месси, учитывая правила финансового fair play. Если же хотя бы кто-то из связки Неймар – Мбаппе летом уйдёт, то о переезде Месси можно будет говорить серьёзно. В «ПСЖ» Лионелю будет проще адаптироваться, чем в «Манчестер Сити», учитывая более низкий уровень французского чемпионата по сравнению с английским.

Другие варианты

Отметим и некоторые другие варианты для Лионеля Месси, которые появлялись в СМИ. Были слухи об интересе к аргентинцу со стороны «Интера», но в миланском клубе сейчас не всё понятно с владельцами, поэтому переезд Лео в стан «нерадзурри» практически исключён. Также сообщалось о возможном возвращении Месси в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», где он начинал заниматься футболом, плюс сообщалось об интересе «Интер Майами» из МЛС. Но такие варианты на сегодняшний день и вовсе можно считать фантастическими. Летом Месси исполнится тридцать четыре, и о закате карьеры он пока не думает.