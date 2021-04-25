Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Где может продолжить карьеру Месси

25 Апреля 2021, 14:02,

Будущее Лионеля Месси продолжает обсуждаться в кругах футбольных болельщиков, как и будущее его извечного оппонента Криштиану Роналду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уже оценивало варианты для португальца на будущее лето. Пришло время поразмышлять над тем, где может продолжить карьеру аргентинец.

«Барселона»

В прошлом году Лионель Месси мог покинуть «Барселону». Всё было серьёзно – звёздный аргентинец официально уведомил клуб о своём желании уйти посредством бюрофакса и не явился на старт предсезонной подготовки. Тогдашние руководители «сине-гранатовых» во главе с Хосепом Бартомеу не пошли навстречу Месси и не отпустили его, а юридически спокойно разорвать контракт футболист уже не мог, поскольку срок этой опции истёк. Как следствие, Лео остался в родном клубе ещё на сезон.

Контракт Месси истекает, и в конце этого сезона уже ничто не может помешать аргентинцу уйти, однако есть ощущение, что он всё же останется. Желание Месси покинуть «Барселону» в прошлом году было продиктовано никак не стремлением игрока к новому вызову, а его недовольством по поводу происходящего в клубе. С тех пор многое изменилось – Хосеп Бартомеу ушёл, президентское кресло занял Жоан Лапорта, при котором каталонцы в своё время переживали успешный период. К тому же игра «Барселоны» в последнее время улучшилась. Команда Рональда Кумана завоевала Кубок Испании и борется за титул Примеры. Сам Месси выглядит более счастливым, о чём говорят и его одноклубники. Лионель всю карьеру проводит в «Барселоне», и теперь сложно отыскать причины, которые могут вынудить его сменить клуб в тридцать четыре года. Вероятность продления контракта высока.  

Embed from Getty Images

 

«Манчестер Сити»

Если Месси всё же решится на кардинальные перемены в карьере, то вариантом номер один для него наверняка станет «Манчестер Сити». Главный аргумент – Хосеп Гвардиола. Под руководством этого тренера в своё время «Барселона» с Месси показывала выдающийся футбол и результаты. Воссоединение наверняка было бы интересно и Гвардиоле, и Месси, не говоря уже о фанатах «Манчестер Сити» и простых любителях футбола.

«Манчестер Сити» наверняка сможет потянуть контракт Месси, учитывая тот факт, что за трансфер платить не придётся. Каких-то прежних баснословных сумм Лионель вряд ли увидит, но если аргентинец решится на трансфер, то на первом месте у него точно будут не деньги. В таком случае можно будет говорить о решении Месси выйти из зоны комфорта и попробовать заявить о себе в другом клубе, в другом чемпионате.

Embed from Getty Images

 

«ПСЖ»

«ПСЖ» тоже всплывал в слухах о будущем Лионеля Месси. Масла в огонь подлил Леонардо, занимающий должность спортивного директора французского клуба. Он заявил, что футболисты калибра Месси всегда находятся на радаре клуба. В «Барселоне» эти слова не оценили, посчитав, что некрасиво делать комментарии по поводу футболистов из других клубов.

Вероятность перехода Лионеля Месси в «ПСЖ» исключать нельзя, но для парижан главной задачей является удержание Неймара и Килиана Мбаппе. Если оба форварда подпишут новые контракты с грандом Лиги 1, вряд ли «ПСЖ» сможет позволить себе ещё и Месси, учитывая правила финансового fair play. Если же хотя бы кто-то из связки Неймар – Мбаппе летом уйдёт, то о переезде Месси можно будет говорить серьёзно. В «ПСЖ» Лионелю будет проще адаптироваться, чем в «Манчестер Сити», учитывая более низкий уровень французского чемпионата по сравнению с английским.

Embed from Getty Images

 

Другие варианты

Отметим и некоторые другие варианты для Лионеля Месси, которые появлялись в СМИ. Были слухи об интересе к аргентинцу со стороны «Интера», но в миланском клубе сейчас не всё понятно с владельцами, поэтому переезд Лео в стан «нерадзурри» практически исключён. Также сообщалось о возможном возвращении Месси в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», где он начинал заниматься футболом, плюс сообщалось об интересе «Интер Майами» из МЛС. Но такие варианты на сегодняшний день и вовсе можно считать фантастическими. Летом Месси исполнится тридцать четыре, и о закате карьеры он пока не думает.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, ПСЖ, Лионель Месси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Alex1972
25 Апреля 2021, 14:43

Где захочет...

2
Марченко Максим
25 Апреля 2021, 14:11

Тюю,все знают где ,в Барсе))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
Тушинский проходной двор: «Уфа» жёстко разбила «Спартак» на выезде, передав привет от Газизова
Тушинский проходной двор: «Уфа» жёстко разбила «Спартак» на выезде, передав привет от Газизова


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола