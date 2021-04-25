​Мбаппе отклонил четыре предложения «ПСЖ» о новом контракте

Нападающий Килиан Мбаппе решительно настроен на переход в «Реал». Об этом сообщает Deportes Cuatro. По данным источника, талантливый форвард «ПСЖ» уже четыре раза отклонял предложения клуба о продлении контракта. В последнем предложении речь шла о зарплате в 40 миллионов евро в год, но Мбаппе все равно сказал «нет».

«Реал» хочет купить Мбаппе, но намерен совершить трансфер по адекватной цене. Если «ПСЖ» откажется продавать форварда будущим летом по цене, которую будут готовы заплатить «сливочные», то в Мадриде предпочтут выждать один год, чтобы заполучить футболиста бесплатно.