Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Валенсия» с Черышевым в концовке ушла от поражения в матче с «Алавесом»

24 Апреля 2021, 21:27,

В 33-м туре чемпионата Испании «Валенсия» провела уже пятый подряд матч без побед. «Летучие мыши» принимали «Алавес» и за 88 минут не смогли ни разу пробить в створ ворот. У соперника меткость была совсем немного лучше, но этого было достаточно для голевого удара на 84-й минуте Йона Гвидетти, который забил в падении после подачи со штрафного. Хозяева успели отыграться, Макси Гомес не смог переиграть голкипера, пробив головой, а вот Хосе Гайя добавил мяч в сетку - 1:1.

Денис Черышев вышел на замену на 61-й минуте.  Его команда в семи очках над зоной вылета.

Протокол игры  
Валенсия 1:1 Алавес
    84' Гвидетти Йон (0:1)
(1:1) Гайя Хосе 89'    
Хауме Доменек Васс Даниэль Габриэль Паулиста Гильямон Уго   37' Гайя Хосе   4' Муса Юнус   61' (Черышев Денис (   61') Рачич Урош Солер Карлос   83' Гуэдеш Гонсалу Гамейро Кевин   77' (Вальехо Ману (   77'   82') Макси Гомес
Запасные: Лато Тони Ли Кан Ин Ферру Джейсон Дьякаби Муктар Риверо Кристиан Олива Кристиан Пиччини Кристиано Санчес Алехандро Кутроне Патрик
Пачеко Фернандо Агиррегабириа Мартин Лагуардия Виктор Лежён Флорьян Химо Наварро Йота Пелетейро   72' (Риоха Луис (   72') Пина Томас   88' (Дейверсон Силва (   88') Батталья Родриго Эдгар Мендес   72' (Гвидетти Йон (   72') Лукас Перес   63' (Понс Пере (   63') Хоселу Санмартин   88' (Ману Гарсия (   88')
Запасные: Бурги Хорхе Тачи Сивера Антонио Хави Лопеc   87' Сайнс Борха
24 апреля. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Денис Черышев, Алавес
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