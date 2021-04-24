«Валенсия» с Черышевым в концовке ушла от поражения в матче с «Алавесом»

В 33-м туре чемпионата Испании «Валенсия» провела уже пятый подряд матч без побед. «Летучие мыши» принимали «Алавес» и за 88 минут не смогли ни разу пробить в створ ворот. У соперника меткость была совсем немного лучше, но этого было достаточно для голевого удара на 84-й минуте Йона Гвидетти, который забил в падении после подачи со штрафного. Хозяева успели отыграться, Макси Гомес не смог переиграть голкипера, пробив головой, а вот Хосе Гайя добавил мяч в сетку - 1:1.

Денис Черышев вышел на замену на 61-й минуте. Его команда в семи очках над зоной вылета.