«Валенсия» с Черышевым в концовке ушла от поражения в матче с «Алавесом»

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24 Апреля 2021, 21:27,
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В 33-м туре чемпионата Испании «Валенсия» провела уже пятый подряд матч без побед. «Летучие мыши» принимали «Алавес» и за 88 минут не смогли ни разу пробить в створ ворот. У соперника меткость была совсем немного лучше, но этого было достаточно для голевого удара на 84-й минуте Йона Гвидетти, который забил в падении после подачи со штрафного. Хозяева успели отыграться, Макси Гомес не смог переиграть голкипера, пробив головой, а вот Хосе Гайя добавил мяч в сетку - 1:1.
Денис Черышев вышел на замену на 61-й минуте. Его команда в семи очках над зоной вылета.
Протокол игры
|84' Гвидетти Йон (0:1)
|(1:1) Гайя Хосе 89'
Хауме Доменек • Васс Даниэль • Габриэль Паулиста • Гильямон Уго • 37'Гайя Хосе • 4'Муса Юнус 61' ( Черышев Денис ( 61') • Рачич Урош • Солер Карлос • 83'Гуэдеш Гонсалу • Гамейро Кевин 77' ( Вальехо Ману ( 77' ) • 82'Макси Гомес
Запасные: Лато Тони • Ли Кан Ин • Ферру • Джейсон • Дьякаби Муктар • Риверо Кристиан • Олива Кристиан • Пиччини Кристиано • Санчес Алехандро • Кутроне Патрик
Пачеко Фернандо • Агиррегабириа Мартин • Лагуардия Виктор • Лежён Флорьян • Химо Наварро • Йота Пелетейро 72' ( Риоха Луис ( 72') • Пина Томас 88' ( Дейверсон Силва ( 88') • Батталья Родриго • Эдгар Мендес 72' ( Гвидетти Йон ( 72') • Лукас Перес 63' ( Понс Пере ( 63') • Хоселу Санмартин 88' ( Ману Гарсия ( 88')
Запасные: Бурги Хорхе • Тачи • Сивера Антонио • Хави Лопеc • 87'Сайнс Борха
24 апреля. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Денис Черышев, Алавес