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24 Апреля 2021, 17:11,
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Президент «Реала» Флорентино Перес объяснил, почему футболу нужна Суперлига.
Напомним, проект был поставлен на паузу после того, как многие клубы вышли из него вскоре после создания.
«Проект Суперлиги – лучший из возможных. Он создавался для того, чтобы помочь футболу преодолеть кризис. Футбол страдает, экономика падает, мы должны адаптироваться к этим временам. Нужно что-то делать, потому что молодёжь бросает футбол. Сегодняшний футбол утомляет их в сравнении с другими развлечениями.
В отчёте KPMG говорится, что двенадцать клубов, которые создавали Суперлигу, потеряли 650 миллионов евро в качестве убытков за прошлый сезон. Этот сезон полностью захвачен пандемией, и убытки составят уже 2-2,5 миллиарда евро. «Бордо» только что обанкротился. Либо мы что-то сделаем, либо многие клубы разорятся», - сказал Перес в интервью AS.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес
Идея, в общем, правильная. К Пересу отношусь негативно, но в данном случае его поддерживаю. Во-первых, СЛ поможет приглашенным клубам нарастить бюджеты, а они в условиях пандемии сильно пострадали. Во-вторых, Перес анонсировал и возможное создание Второго дивизиона и, имхо, туда вполне могли бы приглашать команды, которые на данный момент если даже не имеют особо большого бюджета, но привлекательны на сейчас своей игрой, а то ведь получается, что стоит только какому-то не слишком богатому клубу заявить о себе, как тут же, буквально на следующий сезон, его разрывают на куски. Чтоб не быть голословным, вспомним, в десятых годах Боруссию Дортмунд 2010/11-2012/13, Монако 2016/17, Аякс 2018/19. Великолепные команды, но они развалились потому что не могли удерживать своих игроков, а участвуй они в СЛ, то имели бы гораздо больший бюджет и могли бы развиваться дальше. Таким образом, СЛ даст возможность развиваться не только большим клубам, а и выстроенным своим трудом талантливым коллективам. За нулевые годы можно вспомнить Байер Леверкузен 2001/02, Аякс 2002/03, Порто и Монако 2003/04. За 90-е годы можно вспомнить великий Аякс 94/95/-95/96, Боруссию Дортмунд 96/97, Динамо Киев 97/98-98/99. Такие коллективы возникают благодаря не бабкам, а огромному таланту и огромному труду игроков и тренеров, но разваливаются после 1-2 сезонов потому, что у них нет денег этих самых игроков и тренеров удерживать. В-третьих, СЛ поможет отсечь халявщиков, которые надурняк как сейчас, проходят в ЛЧ через свои задрыпаные чемпионаты и разные "пути чемпионов" и подымают кассу благодаря играм в группе с Реалом, Ювентусом или МанСити. А зачем эти игры Реалу, Ювентусу или МанСити? Зачем эти игры нейтральным болельщикам коих большинство? Мне, например, неинтересно смотреть матчи Реал (Мадрид) - ФК "Мухосранск" или ФК "Задрыщенск" - "Ювентус". И я думаю, что так же абсолютному большинству. Говорят, что для малых клубов и их болельщиков это праздник, когда к ним приезжают Реал или Юве, а так их этой возможности лишают. А пускай своих талантом и трудом станут привлекательными для СЛ и их туда пригласят всенепременно. Примеры выше я привел. И также современные Аякс или Порто, которые не из топ-5, этому прямое доказательство.
дело говоришь братан дико плюсую+++++...
при чем здесь бордо и супер лига?
это разве не клуб для элиты для установления монополии на футбол?
жалко маленькие клубы? - так отдели кусок пирога от тв-трансляций в их пользу
вафлер хр.нов
молодец )))!!!! ++++100000000000000000000000000000000000000
он как бы не про маленькие клубы имеет в виду когда говорит "многие клубы разорятся"
Барса первая в этом списке
Бордо-просто пример
желание заработать больше денег в условиях пандемии для усиления своей команды-вполне нормальное желание))
только людям как оказалось нафиг не нужно крутое шоу-главное забота о маленьких клубах и традиции))
хорек однозначно одержим этой идеей , в ЛА Лиге должны задуматся на вменяемости этого человека , чем он хочет завлечь молодежь ?? тем что отгородится от футбола в 12 команд и весь мир будет туда нести свое бабло ??? я уже давно писал что эти сумашедшие зарплаты для футболеров и вот такие хорьки убьют футбол , все пирамиды рано или поздно обваливаются , для лохов создаются другие пирамиды , так вот этот хорек видит нас всех лохами . и идею его таки поддерживал один из банков США , где очень любят лоховские модели .