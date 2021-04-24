Президент «Реала» Флорентино Перес объяснил, почему футболу нужна Суперлига.

Напомним, проект был поставлен на паузу после того, как многие клубы вышли из него вскоре после создания.

«Проект Суперлиги – лучший из возможных. Он создавался для того, чтобы помочь футболу преодолеть кризис. Футбол страдает, экономика падает, мы должны адаптироваться к этим временам. Нужно что-то делать, потому что молодёжь бросает футбол. Сегодняшний футбол утомляет их в сравнении с другими развлечениями.

В отчёте KPMG говорится, что двенадцать клубов, которые создавали Суперлигу, потеряли 650 миллионов евро в качестве убытков за прошлый сезон. Этот сезон полностью захвачен пандемией, и убытки составят уже 2-2,5 миллиарда евро. «Бордо» только что обанкротился. Либо мы что-то сделаем, либо многие клубы разорятся», - сказал Перес в интервью AS.