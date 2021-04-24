Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Перес объяснил, почему футболу нужна Суперлига

24 Апреля 2021, 17:11,

Президент «Реала» Флорентино Перес объяснил, почему футболу нужна Суперлига.

Напомним, проект был поставлен на паузу после того, как многие клубы вышли из него вскоре после создания.

«Проект Суперлиги – лучший из возможных. Он создавался для того, чтобы помочь футболу преодолеть кризис.  Футбол страдает, экономика падает, мы должны адаптироваться к этим временам. Нужно что-то делать, потому что молодёжь бросает футбол. Сегодняшний футбол утомляет их в сравнении с другими развлечениями.

В отчёте KPMG говорится, что двенадцать клубов, которые создавали Суперлигу, потеряли 650 миллионов евро в качестве убытков за прошлый сезон. Этот сезон полностью захвачен пандемией, и убытки составят уже 2-2,5 миллиарда евро. «Бордо» только что обанкротился. Либо мы что-то сделаем, либо многие клубы разорятся», - сказал Перес в интервью AS.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (8)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
2
Allegro
24 Апреля 2021, 18:59

Идея, в общем, правильная. К Пересу отношусь негативно, но в данном случае его поддерживаю. Во-первых, СЛ поможет приглашенным клубам нарастить бюджеты, а они в условиях пандемии сильно пострадали. Во-вторых, Перес анонсировал и возможное создание Второго дивизиона и, имхо, туда вполне могли бы приглашать команды, которые на данный момент если даже не имеют особо большого бюджета, но привлекательны на сейчас своей игрой, а то ведь получается, что стоит только какому-то не слишком богатому клубу заявить о себе, как тут же, буквально на следующий сезон, его разрывают на куски. Чтоб не быть голословным, вспомним, в десятых годах Боруссию Дортмунд 2010/11-2012/13, Монако 2016/17, Аякс 2018/19. Великолепные команды, но они развалились потому что не могли удерживать своих игроков, а участвуй они в СЛ, то имели бы гораздо больший бюджет и могли бы развиваться дальше. Таким образом, СЛ даст возможность развиваться не только большим клубам, а и выстроенным своим трудом талантливым коллективам. За нулевые годы можно вспомнить Байер Леверкузен 2001/02, Аякс 2002/03, Порто и Монако 2003/04. За 90-е годы можно вспомнить великий Аякс 94/95/-95/96, Боруссию Дортмунд 96/97, Динамо Киев 97/98-98/99. Такие коллективы возникают благодаря не бабкам, а огромному таланту и огромному труду игроков и тренеров, но разваливаются после 1-2 сезонов потому, что у них нет денег этих самых игроков и тренеров удерживать. В-третьих, СЛ поможет отсечь халявщиков, которые надурняк как сейчас, проходят в ЛЧ через свои задрыпаные чемпионаты и разные "пути чемпионов" и подымают кассу благодаря играм в группе с Реалом, Ювентусом или МанСити. А зачем эти игры Реалу, Ювентусу или МанСити? Зачем эти игры нейтральным болельщикам коих большинство? Мне, например, неинтересно смотреть матчи Реал (Мадрид) - ФК "Мухосранск" или ФК "Задрыщенск" - "Ювентус". И я думаю, что так же абсолютному большинству. Говорят, что для малых клубов и их болельщиков это праздник, когда к ним приезжают Реал или Юве, а так их этой возможности лишают. А пускай своих талантом и трудом станут привлекательными для СЛ и их туда пригласят всенепременно. Примеры выше я привел. И также современные Аякс или Порто, которые не из топ-5, этому прямое доказательство.

1
Misha_diablo_football
24 Апреля 2021, 19:23

дело говоришь братан дико плюсую+++++...

1
skywoker
24 Апреля 2021, 18:48

при чем здесь бордо и супер лига?
это разве не клуб для элиты для установления монополии на футбол?
жалко маленькие клубы? - так отдели кусок пирога от тв-трансляций в их пользу
вафлер хр.нов

0
ARTUR
24 Апреля 2021, 19:15

молодец )))!!!! ++++100000000000000000000000000000000000000

1
aegur
24 Апреля 2021, 19:07

он как бы не про маленькие клубы имеет в виду когда говорит "многие клубы разорятся"
Барса первая в этом списке
Бордо-просто пример
желание заработать больше денег в условиях пандемии для усиления своей команды-вполне нормальное желание))
только людям как оказалось нафиг не нужно крутое шоу-главное забота о маленьких клубах и традиции))

3
ARTUR
24 Апреля 2021, 17:33

хорек однозначно одержим этой идеей , в ЛА Лиге должны задуматся на вменяемости этого человека , чем он хочет завлечь молодежь ?? тем что отгородится от футбола в 12 команд и весь мир будет туда нести свое бабло ??? я уже давно писал что эти сумашедшие зарплаты для футболеров и вот такие хорьки убьют футбол , все пирамиды рано или поздно обваливаются , для лохов создаются другие пирамиды , так вот этот хорек видит нас всех лохами . и идею его таки поддерживал один из банков США , где очень любят лоховские модели .

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола