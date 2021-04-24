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Куман: «Вижу себя тренером «Барселоны» в следующем сезоне»

24 Апреля 2021, 16:22,

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением относительно своего будущего в стане «сине-гранатовых».

«Жоан Лапорта выразил мне поддержку в первый же день. Поэтому я вижу себя главным тренером «сине-гранатовых» в следующем сезоне. У меня действующее соглашение с «Барселоной». Если позиция руководства изменится, мы сядем за стол переговоров», - приводит слова голландского специалиста газета Marca.

Подопечные Рональда Кумана занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» отстает от лидирующего «Атлетико» на пять баллов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Куман
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