Куман: «Вижу себя тренером «Барселоны» в следующем сезоне»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением относительно своего будущего в стане «сине-гранатовых».

«Жоан Лапорта выразил мне поддержку в первый же день. Поэтому я вижу себя главным тренером «сине-гранатовых» в следующем сезоне. У меня действующее соглашение с «Барселоной». Если позиция руководства изменится, мы сядем за стол переговоров», - приводит слова голландского специалиста газета Marca.

Подопечные Рональда Кумана занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» отстает от лидирующего «Атлетико» на пять баллов.